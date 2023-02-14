Количество нелегально работающих украинцев в Польше уменьшилось на треть

Февраль, 13 в 22:22

В 2022 году в Польше обнаружили 7 482 граждан Украины, которые работали нелегально. Это на 29% меньше, по сравнению с 2021 годом. Граждане Украины остаются самой большой группой иностранцев, которые работают нелегально в Польше.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные Пограничной службы Польши.

— Это небольшой процент, по сравнению с числом беженцев, которые нашли убежище и начали работать в Польше, а также учитывая общее количество украинцев, проживающих в Польше. А это около 2,3 млн граждан Украины, — отметила руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Всего в течение 2022 года в Польше обнаружили 10 705 нелегально работающих иностранцев. Это на 2 565 человек (то есть на четверть) меньше, чем в прошлом году.

Сейчас смотрят

Общая тенденция нелегального трудоустройства иностранцев в Польше идет на спад, однако при этом заметно возросло количество представителей определенных национальностей, которые выполняют работу нелегально.

Преимущественно речь идет о рабочих из стран Азии: вдвое выросло количество нелегально трудоустроенных граждан Индии, на треть — граждан Грузии, а также индонезийцев и турок. По данным польских пограничников, в Польше на одну шестую уменьшилось нелегальных работников-россиян и белорусов.

Чаще всего иностранцы выполняли нелегальную работу в строительстве, транспорте, производстве, гастрономии и сфере услуг.

Эксперты Миграционной платформы EWL сообщают, что на “крючок” нелегального трудоустройства преимущественно попадают те, кто впервые едет на заработки в Польшу из-за недостатка опыта, или люди, которые хотят заработать больше и работают без трудовых договоров.