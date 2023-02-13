Февраль, 13 в 18:36

В Польше стартовали учения украинских военнослужащих на боевых танках Leopard 2. Всего в тренировках принимают участие более 100 воинов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши.

В понедельник, 13 февраля, тренировку украинских танкистов на Leopard 2 посетили президент Польши Анджей Дуда и министр обороны страны Мариуш Блащак. Они прибыли в тренировочный центр в Свентошуве и пообщались с инструкторами, которые проводят обучение для солдат Вооруженных сил Украины.

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– По просьбе президента Украины приступаем к подготовке украинских танкистов. В учениях принимают участие опытные военные, настроенные на защиту Украины. Свою союзническую деятельность мы осуществляем через военную и гуманитарную помощь, а также организуя учения, — подчеркнул Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda obserwuje pokaz szkoleń ukraińskich załóg czołgowych. pic.twitter.com/4OUDdFFtel — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023

Prezydent @AndrzejDuda: Na prośbę Prezydenta????????

rozpoczynamy szkolenia ukraińskich załóg czołgów. W szkoleniu biorą udział doświadczeni żołnierze, zdeterminowani by chronić ????????. Realizujemy nasze działania sojusznicze przez pomoc militarną, humanitarną i organizując szkolenia. pic.twitter.com/hh5NZl1S6a — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) February 13, 2023

Он напомнил, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard 2A4 в рамках танковой коалиции. Целью является создание бригады из современных западных танков.

Мариуш Блащак, в свою очередь, сообщил, что Канада уже поставила в Польшу танки, на которых тренируются украинские военные. Варшава теперь ждет танков и инструкторов от Норвегии.

Подготовку украинских танкистов осуществляет 10 бронетанковая бригада польской армии, а также канадские инструкторы. Учебный центр, где проходят тренировки, оснащен имитационной базой современного боя. Обучение проводится на базе тренажеров и другого оборудования.

Szef @SztabGenWP razem ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP oraz wicepremierem, ministrem obrony narodowej spotkali się w Świętoszowie z instruktorami prowadzącymi szkolenie żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy na czołgach Leopard. pic.twitter.com/hhcwHcoRBP — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) February 13, 2023

Как проходят тренировки

Как рассказал журналистам руководитель учебной группы полигона 10 бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский, на обучение в Польшу прибыли 105 украинских военных. Речь идет о 21 танковом экипаже, а также техническом персонале для обслуживания танков.

Подготовка украинских танкистов практически такая же, как и польских, но более интенсивная. Тренировки проходят на танковом полигоне в Свентошуве (на юго-западе Польши). Учения продолжаются уже неделю, а весь курс займет около месяца.

Украинские воины учатся управлять танками Leopard 2 ежедневно в течение около 12 часов.

– Мы обычно учим польских танкистов в течение двух месяцев по восемь часов в день… А украинских танкистов мы учим в течение месяца: с понедельника по субботу по 12 часов или дольше, если нужно, — подчеркнул Серадский.

Wicepremier @mblaszczak: Będziemy dalej konsekwentnie wzmacniać Wojsko Polskie. Będziemy dalej wspierać Ukrainę. Wolna Ukraina oznacza wolną Polskę. ???????????????? pic.twitter.com/2QCYHLIdOn — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) February 13, 2023

10. Brygada Kawalerii Pancernej, wchodząca w skład @11LDKPanc, prowadzi szkolenie personelu Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach Misji Wsparcia Wojskowego Unii Europejskiej dla Ukrainy (EUMAM Ukraine – EU Military Assistance Mission Ukraine). pic.twitter.com/RwP9k9v8kH — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) February 13, 2023

На первом этапе тренировки предполагают теоретические занятия в сочетании с практикой на тренажерах и танках. Далее украинские военные перейдут к тренировкам только на тренажерах и танках. И завершающим этапом подготовки станет проверка навыков при стрельбе танковыми боеприпасами.

Польский военный подчеркнул, что у украинцев есть опыт управления танками, а потому они быстро учатся.

Источник: Минобороны Польши, Wnp.pl

Фото: Генеральный штаб вооруженных сил Польши