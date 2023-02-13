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По 12 часов в день: 105 украинских военных тренируются на танках Leopard в Польше

Юлия Соколова, редактор ленты
Навчання ЗСУ на танках Leopard 2 у Польщі

В Польше стартовали учения украинских военнослужащих на боевых танках Leopard 2. Всего в тренировках принимают участие более 100 воинов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши.

В понедельник, 13 февраля, тренировку украинских танкистов на Leopard 2 посетили президент Польши Анджей Дуда и министр обороны страны Мариуш Блащак. Они прибыли в тренировочный центр в Свентошуве и пообщались с инструкторами, которые проводят обучение для солдат Вооруженных сил Украины.

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– По просьбе президента Украины приступаем к подготовке украинских танкистов. В учениях принимают участие опытные военные, настроенные на защиту Украины. Свою союзническую деятельность мы осуществляем через военную и гуманитарную помощь, а также организуя учения, — подчеркнул Дуда.

Он напомнил, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard 2A4 в рамках танковой коалиции. Целью является создание бригады из современных западных танков.

Мариуш Блащак, в свою очередь, сообщил, что Канада уже поставила в Польшу танки, на которых тренируются украинские военные. Варшава теперь ждет танков и инструкторов от Норвегии.

Подготовку украинских танкистов осуществляет 10 бронетанковая бригада польской армии, а также канадские инструкторы. Учебный центр, где проходят тренировки, оснащен имитационной базой современного боя. Обучение проводится на базе тренажеров и другого оборудования.

Как проходят тренировки

Как рассказал журналистам руководитель учебной группы полигона 10 бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский, на обучение в Польшу прибыли 105 украинских военных. Речь идет о 21 танковом экипаже, а также техническом персонале для обслуживания танков.

Подготовка украинских танкистов практически такая же, как и польских, но более интенсивная. Тренировки проходят на танковом полигоне в Свентошуве (на юго-западе Польши). Учения продолжаются уже неделю, а весь курс займет около месяца.

Украинские воины учатся управлять танками Leopard 2 ежедневно в течение около 12 часов.

– Мы обычно учим польских танкистов в течение двух месяцев по восемь часов в день… А украинских танкистов мы учим в течение месяца: с понедельника по субботу по 12 часов или дольше, если нужно, — подчеркнул Серадский.

На первом этапе тренировки предполагают теоретические занятия в сочетании с практикой на тренажерах и танках. Далее украинские военные перейдут к тренировкам только на тренажерах и танках. И завершающим этапом подготовки станет проверка навыков при стрельбе танковыми боеприпасами.

Польский военный подчеркнул, что у украинцев есть опыт управления танками, а потому они быстро учатся.

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Источник: Минобороны Польши, Wnp.pl

Фото: Генеральный штаб вооруженных сил Польши

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