Февраль, 13 в 10:15

Посольство США в России рекомендует своим гражданам не въезжать на территорию РФ, а тех, кто сейчас там находится, немедленно выехать.

Об этом говорится в заявлении дипломатического учреждения.

Посольство просит американских граждан покинуть Россию из-за непредсказуемых последствий полномасштабного вторжения российской армии в Украину, в частности: возможного задержания граждан США российскими спецслужбами, произвольного применения в отношении их местного законодательства, ограничения полетов в Россию и из России.

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Также существуют риски, что посольство США не сможет в полной мере оказать консульскую помощь своим гражданам.

— Граждане США, проживающие или въезжающие в России, должны немедленно покинуть страну. Также должны соблюдать повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний, — говорится в заявлении дипучреждения.

Посольство напоминает, что американские кредитные и дебетовые карты больше не работают в России, а возможности электронного перевода средств из США крайне ограничены из-за санкций, наложенных на российские банки. Есть информация о нехватке наличных в России.

Кроме того, довольно ограничены возможности коммерческих авиарейсов из России.

Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть территорию РФ.