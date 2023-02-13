Февраль, 13 в 18:16

Накануне издание The Guardian сообщило, что Иран в конце 2022 года переправил в Россию партию боевых беспилотников дальнего радиуса действия.

Речь идет не о дронах-камикадзе Shahed, которые Россия использует для атак на украинскую критическую инфраструктуру, а о более сложных беспилотных аппаратах, позволяющих наносить ракетные удары с большого расстояния.

По своим характеристикам новые дроны больше похожи на ударные беспилотники Bayraktar.

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В статье говорится, что в ноябре 2022 года российская делегация посетила Тегеран и выбрала шесть дронов Mohajer-6, которые имеют радиус действия около 200 км и могут нести две ракеты под каждым крылом. Они также проявили интерес к беспилотникам Shahed 191 и 129, которые способны наносить удары по наземным целям.

Чем отличаются иранские Mohajer-6 от Shahed?

В отличие от дронов-камикадзе, Mohajer-6 должны наносить удар и возвращаться на базу. К такому же классу дронов относятся турецкие Bayraktar Tb2, находящиеся на вооружении в ВСУ.

Дроны Mohajer-6 могут оставаться в воздухе в течение шести часов и работают на электричестве. Они несут 40-килограммовые бомбы и оборудованы высокоточной системой наводки.

В то же время, как пишет The Guardian, Shahed-129 может нести 60 кг взрывчатки, но остается в воздухе не более четырех часов, а продолжительность полета Shahed-191 составляет пять часов со способностью нести 70-килограммовые бомбы.

Оба эти аппарата оборудованы модифицированными двигателями, которые первоначально производились в Германии.

По данным источников Guardian, Россия особенно заинтересована в возможности иранских беспилотников работать в условиях систем радиоэлектронной борьбы.

Скриншот: MESHKAT