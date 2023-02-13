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Военные США сбили еще один летающий объект над озером Гурон

Валентина Чорна, редактор ленты
Прапор США
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 12 февраля, американские военные сбили еще один летающий объект над озером Гурон.

Об этом сообщил конгрессмен Джек Бергман.

– Сбили еще один объект над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей, — написал политики в Twitter.

Также Бергман отметил, что американская общественность заслуживает больше информации о появлении неизвестных объектов в воздушном пространстве США в последнее время.

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В субботу, 11 февраля, неизвестный объект нарушил воздушное пространство Канады. Премьер-министр Джастин Трюдо отдал приказ его сбить.

А на прошлой неделе США сбили китайский шпионский воздушный шар (аэростат).

В момент сбития шар пролетал над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.

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