Военные США сбили еще один летающий объект над озером Гурон
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В воскресенье, 12 февраля, американские военные сбили еще один летающий объект над озером Гурон.
Об этом сообщил конгрессмен Джек Бергман.
– Сбили еще один объект над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей, — написал политики в Twitter.
Также Бергман отметил, что американская общественность заслуживает больше информации о появлении неизвестных объектов в воздушном пространстве США в последнее время.
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В субботу, 11 февраля, неизвестный объект нарушил воздушное пространство Канады. Премьер-министр Джастин Трюдо отдал приказ его сбить.
А на прошлой неделе США сбили китайский шпионский воздушный шар (аэростат).
В момент сбития шар пролетал над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.