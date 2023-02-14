Февраль, 14 в 7:47

Администрация президента США Джо Байдена работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 млрд долларов прямой бюджетной помощи Украине.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Также ожидается, что Белый дом объявит еще один крупный пакет военной помощи на следующей неделе, а и тогда же введет новые санкции против Кремля.

Сейчас смотрят

Байден и его главные помощники полны решимости поддерживать Украину как можно дольше и всецело, хотя военные аналитики считают, что война будет затяжной.

В администрации Белого дома считают, что переломный момент в войне наступит этой весной, когда Россия начнет новое наступление, а Вооруженные сили Украины пойдут в контрнаступление.

В течение нескольких месяцев Украина расходовала значительные ресурсы и войска для защиты Бахмута. Американские военные аналитики утверждают, что нереально одновременно защищать Бахмут и начинать весеннее контрнаступление.

Несмотря на обещания поддерживать Украину столько, сколько потребуется, официальные лица Белого дома говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки являют собой лучший шанс для Киева решительно изменить ход войны.