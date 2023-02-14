Февраль, 14 в 16:50

Экс-посол США при ООН и бывший губернатор штата Южной Каролины, 51-летняя Никки Хейли официально объявила об участии в выборах президента в 2024 году от Республиканской партии.

В видеообращении 14 февраля, обнародованном в ее Twitter, она призвала к “смене поколений” в своей партии, пообещав дать отпор как внешним, так и внутренним противникам.

— Некоторые люди смотрят на Америку и видят ее уязвимость. Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и Россия на марше. Они все думают, что нас можно запугивать, толкать… Вы должны знать это обо мне: Я не мирюсь с задирами. И когда вы даете отпор, это ранит их еще больше, если вы на каблуках, — подчеркнула Хейли.

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Get excited! Time for a new generation. Let’s do this! ???? ???????? pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

Она стала первой соперницей бывшего президента Дональда Трампа, который ранее объявил, что во второй раз будет баллотироваться на высший пост в государстве.

В то же время Никки Хейли известна именно благодаря тому, что в течение почти двух лет во времена президентства Трампа представляла США в Организации Объединенных Наций.

— Она была редкой фигурой, которая покинула администрацию Трампа, заслужив похвалу от него, а не обиду на прощанье. Недавно Трамп сказал, что когда Хейли сообщила ему, что хочет баллотироваться, он сказал ей: “Вы должны это сделать”, — пишет The New York Times.

Издание отмечает, что это может свидетельствовать об уважении к Хейли, или же Трамп просто не считает ее серьезной соперницей в президентской гонке.

Никки Хейли родом из Бамберга (Южная Каролина), окончила Клемсонский университет, работала в семейном бутике одежды, в том числе и бухгалтером.

В 2010 году ее избрали губернатором Южной Каролины. Она стала первой женщиной на этом посту в штате.

В 2017 году Дональд Трамп назначил Хейли постоянным представителем США при ООН.

9 октября 2018 года она заявила, что хочет уволиться, Трамп принял ее отставку.

Хейли еще на посту в ООН заявила, что Россия никогда не будет другом США.