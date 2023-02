Экс-посол США при ООН и бывший губернатор штата Южной Каролины, 51-летняя Никки Хейли официально объявила об участии в выборах президента в 2024 году от Республиканской партии.

В видеообращении 14 февраля, обнародованном в ее Twitter, она призвала к “смене поколений” в своей партии, пообещав дать отпор как внешним, так и внутренним противникам.

Get excited! Time for a new generation.

Let’s do this! ???? ???????? pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023