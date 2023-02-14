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Декоммунизация продолжается: из МИД Польши уволили всех выпускников российского МГИМО

Валентина Чорна, редактор ленты
Збігнєв Рау
Фото: Depositphotos

Из Министерства иностранных дел Польши уволили всех выпускников Московского государственного института международных отношений.

Об этом заявил глава польского ведомства Збигнев Рау.

По его словам, дипломатов из МГИМО в МИД Польши нет уже два месяца.

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Рау отметил, что этот вуз был “инвестицией в деятельность российского империализма” и “частью советской мягкой силы”.

– Нам удалось закрыть определенный очень важный процесс, который является частью широко понятной декоммунизации. Она началась с принятия законов о люстрации, – сказал Рау.

По словам политика, полная декоммунизация в Польше так и не была проведена.

Как известно, законы о люстрации в Польше были приняты в 1998 и 2006 годах.

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