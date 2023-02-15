Некоторые страны могут исчезнуть навсегда: ООН предупреждает о повышении уровня мирового океана

Февраль, 14 в 22:14

Увеличение темпов повышения уровня моря может нанести ущерб глобальному миру и безопасности, а также повлиять на мировую экономику и инфраструктуру.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, ряд общин и целые страны могут исчезнуть навсегда.

— Ряд общин и целые страны могут исчезнуть навсегда. Мы стали бы свидетелями массового бегства целых народов в библейском масштабе. И мы увидим все более острую конкуренцию за пресную воду, землю и другие ресурсы, — утверждает он.

По его словам, сейчас Комиссия международного права оценивает правовую ситуацию. В 2020 году Комитет ООН по правам человека постановил, что правительства незаконно возвращают людей в страны, где их жизни может угрожать климатический кризис.

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Новый сборник данных Всемирной метеорологической организации (ВМО) показывает, что уровень моря быстро повышается, а глобальный океан нагревается быстрее за последнее столетие, чем когда-либо за последние 11 тыс. лет. Уровень моря повышается, когда более теплая вода расширяется, а ледники тают.

Профессор Петтери Таалас сказал, что повышение уровня моря создает риски для экономики, средств существования, населенных пунктов, здоровья, благосостояния, продовольственной, водной безопасности, культурных ценностей в ближайшей и долгосрочной перспективе.