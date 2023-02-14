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Финляндия готовит для Украины новый пакет военной помощи

Марта Бондаренко, редактор ленты
Финляндия готовит для Украины новый пакет военной помощи

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Пекка Хаависто подчеркнул, что Финляндия будет продолжать всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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– Мы будем продолжать нашу гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины. Также продолжаем санкционное давление на Россию, – подчеркнул Пекка Хаависто.

Он напомнил, что недавно Финляндия передала Украине 12 пакет помощи на 400 млн евро. В настоящее время страна готовит новую помощь.

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Министр иностранных дел Финляндии не сообщил, что будет включать эту помощь и когда Украина ее получит.

В настоящее время продолжается дискуссия о поставках тяжелой военной техники, в том числе танков.

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