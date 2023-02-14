Февраль, 14 в 11:14

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Пекка Хаависто подчеркнул, что Финляндия будет продолжать всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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– Мы будем продолжать нашу гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины. Также продолжаем санкционное давление на Россию, – подчеркнул Пекка Хаависто.

Он напомнил, что недавно Финляндия передала Украине 12 пакет помощи на 400 млн евро. В настоящее время страна готовит новую помощь.

Министр иностранных дел Финляндии не сообщил, что будет включать эту помощь и когда Украина ее получит.

В настоящее время продолжается дискуссия о поставках тяжелой военной техники, в том числе танков.