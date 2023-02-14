Февраль, 14 в 18:59

Россия уже проиграла в полномасштабной войне против Украины – в стратегическом, оперативном и тактическом плане.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

Он напомнил, что на следующей неделе будет годовщина грубого и неспровоцированного вторжения России в наше государство. Милли добавил, что российский диктатор Владимир Путин верил, что сможет быстро победить Украину, когда почти год тому назад отдавал своим войскам приказ вторгнуться.

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– Путин думал, что сможет быстро победить Украину, разрушить союз НАТО и действовать безнаказанно. Но он ошибся. Украина остается свободной, они остаются независимыми, – отметил генерал.

Милли добавил, что Россия “платит огромную цену” на фронте в Украине. В то же время НАТО и коалиция союзников никогда не были сильнее, чем сейчас.

– Сейчас Россия является глобальным изгоем, а мир по-прежнему вдохновляется украинской храбростью и стойкостью. Короче говоря, Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически. И они платят огромную цену на поле боя, – подчеркнул Милли.

Боевые действия на Донбассе генерал назвал “войной на изматывание”. По словам Милли, мораль и лидерство в российских войсках в неудовлетворительном состоянии, но РФ имеет много живой силы.

Генерал заверил, что пока Кремль не прекратит войну, союзники продолжат поддерживать Украину оборудованием и возможностями, в которых наша страна нуждается для самозащиты.

– Украинцы очень творчески и эффективно интегрируют эти ресурсы на поле боя, применяют инновационную тактику в борьбе за свое освобождение, – заявил Милли, отметив мужество, стойкость и тактические умения украинских воинов.

Как сообщил по итогам Рамштайна-9 глава Пентагона Ллойд Остин, США ожидают, что Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление весной 2023 года.

Источник: Министерство обороны США