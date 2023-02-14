Февраль, 14 в 21:18

Три неопознанных объекта, сбитых истребителями США в пятницу, могут оказаться воздушными шарами, связанными с коммерческой или исследовательской деятельностью.

Об этом заявил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США не нашли никаких доказательств того, что эти объекты связаны с китайской программой наблюдения.

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— Мы не видели никаких признаков или чего-либо, что конкретно указывало бы на то, что эти три объекта были частью шпионской программы (Китая, — Ред.), или что они были определенно вовлечены в усилия по сбору внешней разведки, — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Вместо этого “ведущим объяснением” может быть то, что объекты эксплуатировались частным образом в коммерческих или исследовательских целях, сказал Кирби, хотя никто не заявил о своем праве собственности на эти объекты.

Неопознанный объект, сбитый американским истребителем над северной Канадой 11 февраля, представлял собой “небольшой металлический воздушный шар с привязанным к нему полезным грузом”, согласно служебной записке Пентагона для американских законодателей.

Подробности о загадочном объекте — одном из трех, сбитых США за восемь дней после того, как 4 февраля вероятно китайский воздушный шар-шпион обогнул материковую часть США и был сбит над Атлантическим океаном — появились на фоне растущего разочарования по поводу отсутствия информации от администрации президента Джо Байдена.

Объект, сбитый над Аляской в пятницу, был “размером с небольшой автомобиль”, говорилось в сообщении. В нем также содержится предостережение от поспешных выводов: “Не следует полагать, что события последних нескольких дней связаны между собой”.

Объект, сбитый над озером Хурон в воскресенье, ранее описывался как “восьмиугольная структура” с прикрепленными к ней нитями.

— Эти объекты не были похожи на шар КНР и были намного меньше его, и мы не будем окончательно характеризовать их, пока не сможем собрать обломки, над чем мы сейчас работаем, — сказал CNN представитель Совета национальной безопасности.

Также 14 февраля генерал Марк Милли, высший военный чиновник США, признал на брифинге в Брюсселе, что первая попытка сбить объект над озером Гурон была неудачной.

Первая ракета “безвредно” упала в воду, а вторая ракета успешно сбила объект, сказал Милли.

— Мы очень, очень тщательно следим за тем, чтобы эти выстрелы были безопасными, — сказал Милли. — И это указание президента. Сбивайте его, но убедитесь, что мы минимизируем побочный ущерб и сохраним безопасность американского народа.

11 февраля американские сенаторы получили секретный брифинг об объектах. В брифинге участвовали помощник министра обороны США по вопросам внутренней обороны и делам полушарий, а также генерал Глен ВанХерк, командующий Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (Norad), пишет Politico.

Информационный вакуум подогревает спекуляции о происхождении неопознанных летающих объектов, обнаруженных и сбитых над Дедхорсом, Аляска, Юконом, Канада, и озером Гурон, Мичиган, с пятницы.

Отвечая на вопрос о том, повлияло ли политическое давление на решение сбить объекты, Кирби сказал: “Для этого были очень веские причины… Это были решения, основанные исключительно на интересах американского народа”.

По словам Кирби, три объекта, сбитые в течение трех дней, начиная с пятницы, не представляли никакой угрозы для людей на земле и не посылали сигналов связи.

Фото: Скриншот из видео / Devon Pace