В небе над Румынией заметили аэростат, ВВС подняли истребители

Февраль, 14 в 17:00

Во вторник, 14 февраля, система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила цель, по характеристикам похожую на аэростат. В небо подняли истребители.

Как сообщает местное издание Hotnews, пуля была зафиксирована на высоте около 11 тыс. м над землей.

Власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта — два самолета МиГ-21 были подняты в воздух с одной из местных авиабаз.

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– Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 мин для полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу, — сообщили в Минобороны Румынии.

Ранее мы писали, что в воздушном пространстве Украины зафиксировали шары с угловыми отражателями, запущенные врагом.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в небе постоянно дежурит истребительная авиация, поэтому ситуация контролируемая.