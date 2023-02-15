Конфискацию российских активов Минюст Швейцарии признал незаконной

Февраль, 15 в 15:33

В Министерстве юстиции Швейцарии признали незаконной возможность конфискации российских активов для направления их на восстановление Украины, сообщает федеральный совет (правительство) страны.

— Рабочая группа под руководством Министерства юстиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов противоречит федеральной конституции, действующему правопорядку и нарушает международные обязательства Швейцарии. Федеральный совет принял к сведению выводы рабочей группы на своем заседании 15 февраля, — говорится в сообщении.

В то же время в швейцарском правительстве отмечают, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от дискуссий о замороженных активах.

Там также отметили, что РФ нарушила международное право, напав на Украину, поэтому обязана выплатить репарации за нанесенный ущерб.

Сейчас смотрят

Несколько дней назад швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд).

Читайте Швейцария не разрешила Испании передать зенитные орудия Украине

Источник: The Federal Council