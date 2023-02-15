Февраль, 15 в 19:15

Правительство Новой Зеландии объявило о введении целого ряда санкций против Ирана из-за войны России против Украины.

Об этом объявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута.

Ее государство расширило список лиц, на которых распространяются запреты на поездки, включив в него людей, ответственных за насильственную реакцию на протесты в Иране.

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Принятое правительством Новой Зеландии законодательство о санкциях в отношении России позволяет наложить санкции на лиц, причастных к вторжению в Украину, независимо от того, являются ли они россиянами или нет.

Иран предоставил России помощь в военных действиях в виде беспилотников, которые запускаются против украинской инфраструктуры.

— Новая Зеландия осуждает все физические и юридические лица, поддерживающие незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину, — сказал Махута.

Санкции вводятся, чтобы оказать давление на российскую военную машину, сообщила глава МИД Новой Зеландии.

— Мы накладываем санкции еще на восемь иранских физических и юридических лиц. Они будут подлежать замораживанию активов, запрету на передвижение и ограничению коммерческой деятельности с кем-либо в Новой Зеландии, — сказала она.

Под санкции попали руководитель отдела снабжения, исследований и промышленности Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, командующий ВВС Ирана и компании, ответственные за производство беспилотников.

Источник: NZ Herald