Новая Зеландия ввела санкции против Ирана за поставки дронов России
Правительство Новой Зеландии объявило о введении целого ряда санкций против Ирана из-за войны России против Украины.
Об этом объявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута.
Ее государство расширило список лиц, на которых распространяются запреты на поездки, включив в него людей, ответственных за насильственную реакцию на протесты в Иране.
Принятое правительством Новой Зеландии законодательство о санкциях в отношении России позволяет наложить санкции на лиц, причастных к вторжению в Украину, независимо от того, являются ли они россиянами или нет.
Иран предоставил России помощь в военных действиях в виде беспилотников, которые запускаются против украинской инфраструктуры.
— Новая Зеландия осуждает все физические и юридические лица, поддерживающие незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину, — сказал Махута.
Санкции вводятся, чтобы оказать давление на российскую военную машину, сообщила глава МИД Новой Зеландии.
— Мы накладываем санкции еще на восемь иранских физических и юридических лиц. Они будут подлежать замораживанию активов, запрету на передвижение и ограничению коммерческой деятельности с кем-либо в Новой Зеландии, — сказала она.
Под санкции попали руководитель отдела снабжения, исследований и промышленности Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, командующий ВВС Ирана и компании, ответственные за производство беспилотников.
Источник: NZ Herald