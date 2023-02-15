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Годами выступала за независимость: глава правительства Шотландии подала в отставку

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Нікола Стерджен
Фото: Getty Images

Никола Стерджен заявила, что уходит в отставку с поста первого министра Шотландии. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на ее заявление в ходе брифинга.

По словам Стерджен, у нее больше нет сил “продолжать выполнять эту трудную и требовательную роль”.

Она отметила, что быть первым министром и лидером Шотландской национальной партии (SNP) требует полной, круглосуточной преданности и отсутствия нормальной социальной жизни.

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— Я провела почти три десятилетия в политике, полтора десятилетия на верхней или второй строчке правительства… Это решение вытекает из более глубокой и долгосрочной оценки, — сказала она.

Стерджен дала указание SNP начать процесс избрания нового лидера. Она останется в должности, пока не будет избран ее преемник.

Главным кандидатом на должность первого министра называют Ангуса Робертсона, который сейчас занимает должность секретаря кабинета Стерджен по культуре и внешним делам.

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Недавно лидер SNP потерпела ряд политических неудач, включая поражение в Верховном суде Великобритании относительно ее планов провести новый референдум о независимости Шотландии.

Никола Стерджен дольше всех занимала должность первого министра Шотландии — с ноября 2014 года. Она ярая сторонница независимости Шотландии и выступает за проведение референдума. Также, по мнению Стерджен, Эдинбург вывели из ЕС против его воли.

Источник: The Guardian
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