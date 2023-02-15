Швеция получила запрос Украины на истребители Gripen — глава Минобороны

Февраль, 15 в 12:36

Запрос на получение истребителей Gripen Швеция получила, но пока есть ограничения с предоставлением самолетов Украине, заявил глава Минобороны страны Пол Йонсон накануне в Брюсселе перед встречей министров обороны НАТО.

— Когда речь идет о Gripen, сейчас мы стоим перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Поэтому это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны, — объяснил он.

В то же время, по его словам, приоритетом сейчас является усиление противовоздушной обороны Украины, о чем он уже говорил с министром обороны Алексеем Резниковым.

— Мы значительно усиливаем нашу поддержку Украины, на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более чем 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем различные средства ПВО, зимнюю одежду и решительно настроены усилить поддержку Украины, — подчеркнул Йонсон.

Несколько дней назад парламент Швеции поддержал предложение правительства о внесении поправок в бюджет государства, которые предусматривают увеличение военной помощи Украине на 4,3 млрд шведских крон (около $406,7 млн).

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Источник: Европейская правда