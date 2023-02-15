Венгерский еврокомиссар на сессии ЕП забыл выключить микрофон и назвал коллег идиотами

Февраль, 15 в 17:12

Еврокомиссар из Венгрии Оливер Вархели забыл выключить микрофон после своего доклада и сказал на венгерском языке: “Сколько здесь идиотов”. Инцидент произошел во вторник, 14 февраля, во время сессии Европарламента.

Об этом сообщает венгерский новостной портал Telex.

После встречи венгерская оппозиционная Демократическая коалиция обнародовала заявление, в котором призвала Вархели уйти в отставку, подчеркнув, что его комментарий совершенно не касается функционирования Европейского парламента.

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– Демократическая коалиция призывает к немедленной отставке Оливера Вархели, и если он откажется уйти в отставку по собственному желанию, мы ожидаем, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен немедленно уволит его, – написали они.

Там добавили, что о деле будет уведомлен Европейский парламент и президент Еврокомиссии.

Тем временем Оливер Вархели уже извинился перед коллегами, и отметил, что искренне сожалеет о недоразумении вокруг его слов.

– Это было связано с частным и текущим разговором на венгерском языке между мной и моим главой кабинета по совсем другому вопросу, который был вырван из контекста. Прошу прощения за любое возможное недоразумение, – прокомментировал Вархели.

Он отметил, что полностью уважает все институты ЕС, включая Европейский парламент и его почетных членов.

Источник: Telex