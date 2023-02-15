Венгерский еврокомиссар на сессии ЕП забыл выключить микрофон и назвал коллег идиотами
Еврокомиссар из Венгрии Оливер Вархели забыл выключить микрофон после своего доклада и сказал на венгерском языке: “Сколько здесь идиотов”. Инцидент произошел во вторник, 14 февраля, во время сессии Европарламента.
Об этом сообщает венгерский новостной портал Telex.
После встречи венгерская оппозиционная Демократическая коалиция обнародовала заявление, в котором призвала Вархели уйти в отставку, подчеркнув, что его комментарий совершенно не касается функционирования Европейского парламента.
– Демократическая коалиция призывает к немедленной отставке Оливера Вархели, и если он откажется уйти в отставку по собственному желанию, мы ожидаем, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен немедленно уволит его, – написали они.
Там добавили, что о деле будет уведомлен Европейский парламент и президент Еврокомиссии.
Тем временем Оливер Вархели уже извинился перед коллегами, и отметил, что искренне сожалеет о недоразумении вокруг его слов.
– Это было связано с частным и текущим разговором на венгерском языке между мной и моим главой кабинета по совсем другому вопросу, который был вырван из контекста. Прошу прощения за любое возможное недоразумение, – прокомментировал Вархели.
Он отметил, что полностью уважает все институты ЕС, включая Европейский парламент и его почетных членов.
Источник: Telex