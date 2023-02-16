Украина должна сломать любые попытки России перехватить инициативу — Зеленский

Февраль, 15 в 23:19

Воины Вооруженных сил Украины должны сломать любые попытки Российской Федерации перехватить инициативу. И президент Владимир Зеленский убежден, что украинцы это сделают.

Об этом глава государства заявил в видеообращении по итогам 357-го дня полномасштабной войны в Украине.

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— Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших Сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне, — подчеркнул президент.

Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что на всей территории России скоро будет сложно найти, например, морпеха. И главная задача — сделать так, чтобы отбить желание у России удерживать в оккупации украинские территории.

— Освобождение нашей земли — это цель, над реализацией которой работаем ежедневно. И я благодарю наших воинов. Каждому и каждой, кто своей стойкостью и храбростью на передовой позволяет нам подготовить наши следующие оборонительные шаги, — сказал Зеленский.

Каждый день обороны украинских воинов сейчас позволяет подготовить будущее освобождение городов и общин. По мнению президента, нельзя оставлять ни одного шанса оккупантам, и Украина не будет оставлять таких шансов РФ.