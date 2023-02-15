Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили и разрешить ему лечение за границей
В среду, 15 февраля, Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Михеила Саакашвили.
Парламентарии выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего лидера Грузии, находящегося под стражей с октября 2021 года.
— Отмечая сообщение о его резкой потере веса и предположение, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить надлежащее лечение за границей, — говорится в резолюции.
Евродепутаты призывают нынешнюю президентку Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом на помилование Саакашвили.
– Это также уменьшит политическую поляризацию в стране. Длительная неспособность улучшить ситуацию с Саакашвили может стать препятствием для Грузии относительно кандидатства в ЕС. Грузия должна сосредоточиться на прогрессе в европейских реформах, — отмечается в резолюции.
Кроме этого, в резолюции отмечается, что олигарх Бидзина Иванишвили сыграл большую роль в заключении Саакашвили “в рамках личной вендеты”.
Поэтому Европарламент снова призывает Совет ЕС и демократических партнеров рассмотреть возможность наложения санкций на Иванишвили за его роль в “ухудшении политического процесса в Грузии”.
Напомним, что Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, когда он решил вернуться на родину после восьмилетнего отсутствия.
Его обвинили в незаконном пересечении границы Грузии – такая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.