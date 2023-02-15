Февраль, 15 в 18:38

В среду, 15 февраля, Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Михеила Саакашвили.

Парламентарии выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего лидера Грузии, находящегося под стражей с октября 2021 года.

— Отмечая сообщение о его резкой потере веса и предположение, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить надлежащее лечение за границей, — говорится в резолюции.

Евродепутаты призывают нынешнюю президентку Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом на помилование Саакашвили.

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– Это также уменьшит политическую поляризацию в стране. Длительная неспособность улучшить ситуацию с Саакашвили может стать препятствием для Грузии относительно кандидатства в ЕС. Грузия должна сосредоточиться на прогрессе в европейских реформах, — отмечается в резолюции.

Кроме этого, в резолюции отмечается, что олигарх Бидзина Иванишвили сыграл большую роль в заключении Саакашвили “в рамках личной вендеты”.

Поэтому Европарламент снова призывает Совет ЕС и демократических партнеров рассмотреть возможность наложения санкций на Иванишвили за его роль в “ухудшении политического процесса в Грузии”.

Напомним, что Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, когда он решил вернуться на родину после восьмилетнего отсутствия.

Его обвинили в незаконном пересечении границы Грузии – такая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.