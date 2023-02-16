Вероятно, похоронены наемники ЧВК Вагнера: на Луганщине обнаружили новое кладбище

Февраль, 16 в 0:11

Неподалеку Луганска обнаружили новые могилы, в которых вероятнее всего могут быть похоронены бывшие наемники частной военной компании Вагнера.

Об этом пишет BBC со ссылкой на рассказ местных жителей, которые обнаружили новые 42 могилы на кладбище в одном из поселков. Они утверждают, что упомянутые могилы никто не посещает, а жители населенного пункта не были знакомы с похороненными.

Журналистам удалось определить личности 37 похороненных с помощью открытых источников. Стало известно, что 35 из них были гражданами России, один — Беларуси, еще один родился в Узбекистане.

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На сайтах российских судов заметили опубликованные судебные приговоры против 20 человек, которые полными тезками похороненных в Луганске. Вероятно, они должны были бы сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы, если бы не были ликвидированы в Украине.

По данным в открытых источниках, большинство умерших почти всю свою жизнь проводили в тюрьмах, а некоторые — даже не имели родных.

— Мы с сыном постоянно были на связи. Он позвонил мне в начале сентября из Луганска. Сказал, что с сентября подписал контракт с ЧВК Вагнера и попросил мои данные, чтобы зарплата мне его пришла, — рассказала журналистам мать одного из похороненных мужчин.

По словам женщины, ее сына ранили, поэтому он находился в госпитале. Последний раз он выходил на связь 18 сентября, однако на табличке захоронения написана дата смерти — 15 сентября 2022 года.

Родственники еще двух человек рассказали похожие истории — родные отбывали наказание в тюрьме, заключили договор с ЧВК Вагнера, а осенью связь с ними была потеряна.