Молдова будет сохранять нейтральный статус – Санду
Молдова в настоящее время не намерена отказываться от нейтрального статуса.
Такое решение есть в Конституции и подкреплено мнением населения, заявила президент страны Майя Санду, сообщает NewsMaker.
– Пока не стоит вопрос об отказе от нейтралитета. Потому что нейтралитет прописан в Конституции Молдовы. И если проанализировать недавние опросы, то можно увидеть, что большинство граждан страны по-прежнему считают, что нейтралитет нужно сохранить. И мы уважаем этот выбор граждан, – заявила Санду.
Кроме этого, президент Молдовы хочет сосредоточиться на обороноспособности своей страны.
– Мы также должны продолжать серьезно обсуждать вопросы, что делать, чтобы защитить себя. Способны ли мы самостоятельно обеспечить мир и покой, – сказала она.
Напомним, накануне Санду заявляла, что Россия планирует организовать государственный переворот в Молдове.
По ее словам, для осуществления этого плана Москва хочет привлечь людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Белоруссии, Сербии и Черногории.
Источник: NewsMaker