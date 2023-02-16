Молдова будет сохранять нейтральный статус – Санду

Февраль, 16 в 13:38

Молдова в настоящее время не намерена отказываться от нейтрального статуса.

Такое решение есть в Конституции и подкреплено мнением населения, заявила президент страны Майя Санду, сообщает NewsMaker.

– Пока не стоит вопрос об отказе от нейтралитета. Потому что нейтралитет прописан в Конституции Молдовы. И если проанализировать недавние опросы, то можно увидеть, что большинство граждан страны по-прежнему считают, что нейтралитет нужно сохранить. И мы уважаем этот выбор граждан, – заявила Санду.

Кроме этого, президент Молдовы хочет сосредоточиться на обороноспособности своей страны.

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– Мы также должны продолжать серьезно обсуждать вопросы, что делать, чтобы защитить себя. Способны ли мы самостоятельно обеспечить мир и покой, – сказала она.

Напомним, накануне Санду заявляла, что Россия планирует организовать государственный переворот в Молдове.

По ее словам, для осуществления этого плана Москва хочет привлечь людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Белоруссии, Сербии и Черногории.

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Источник: NewsMaker