Февраль, 16 в 17:30

В Британии регулятор предупредил юридические фирмы, что они не могут выступать в роли наемников с целью заставить молчать критиков богачей.

Как пишет газета The Guardian, это произошло на фоне обвинений в недобросовестных судебных разбирательствах с участием российских олигархов после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Управление регулирования солиситоров (SRA), регулирующее их работу в Англии и Уэльсе, сообщило, что расследует 40 случаев вероятных стратегических исков против участия общественности (Slapps).

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— Высказываются серьезные беспокойства по поводу того, что адвокаты выдвигают безосновательные претензии от имени олигархов, чтобы подавить публичный дискурс о коррупции или отмывании денег, — говорится в отчете.

В SRA отметили, что юристы обязаны уведомлять регулятора о потенциальных Slapps. Проверка 25 фирм выявила три случая, когда юристы не сообщили о потенциально неправомерных судебных процессах.

Одно возможное дело Slapps, которое расследует SRA, — это действия лондонской юридической фирмы от имени владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Его террористическая организация обвиняется в нарушениях прав человека и убийствах мирных жителей в Мали и ЦАР. Он также играет все более важную роль в путинской войне против Украины.

Речь идет о деле фирмы Discreet Law, основанной британским юристом Роджером Герсоном, а именно иск Пригожина против Элиота Хиггинса, журналиста и основателя журналистской организации Bellingcat, которая сообщила о его связях с ЧВК Вагнера.

Дело было отклонено Верховным судом Лондона, и позже адвокаты Хиггинса пожаловались в SRA, что это был иск Slapps. По информации Financial Times, Discreet Law перестала представлять интересы Пригожина в марте 2022 года.

Discreet Law также выступал по делу о клевете против Анара Махмудова и Наргиз Махмудовой, детей экс-министра безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова. Они пытались подать в суд на испанского журналиста и пять испанских СМИ за клевету из-за “утверждения о происхождении семейного богатства”. Лондонский судья заявил, что у суда нет юрисдикции рассматривать иск.

Герсон также работал с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, чтобы оспорить санкции ЕС, наложенные на них из-за российской войны против Украины.

Вторжение России в Украину побудило к усиленному изучению услуг, предлагаемых юридическими консультантами из Великобритании. Британские депутаты и активисты кампании прозрачности выразили обеспокоенность злоупотреблениями схемами “золотых виз”, которые обычно позволяют богатым инвесторам подать заявку на гражданство в обмен на инвестиции.

Солиситор – это категория адвокатов в Великобритании, ведущих подготовку судебных материалов для ведения дел баристерами – адвокатами высшего ранга. Солиситоры также работают юрисконсультами в разных организациях и вправе вести судебные дела в судах низших инстанций.