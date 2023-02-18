США отправят в Украину инспекторов для мониторинга использования помощи — WSJ

Февраль, 17 в 23:06

Американские ведомства осуществляют работу, чтобы разместить в Украине специалистов и следователей, которые будут мониторить использование выделенной помощи Киеву.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США. В частности, уже генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) заявили, что проводят дистанционную проверку.

По данным газеты, они используют для проверок персонал, который работает в Вашингтоне, а также в Польше и Германии.

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Однако специалисты утверждают, что они будут осуществлять давление для размещения аудиторов и инспекторов непосредственно в Украине, чтобы проверить применение помощи.

— Чем ближе к месту мы будем находиться, тем эффективнее сможем отслеживать, как используется помощь, — отметила исполняющая обязанности заместителя генерального инспектора USAID Николь Ангарелла.

Генеральные инспекторы трех американских ведомств, в частности, отвечают за использование переданного оружия именно так, как было согласовано сторонами, а также эффективную работу программы помощи.