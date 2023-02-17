Стало известно, сколько работающих беженцев из Украины хотят остаться в Польше навсегда

Февраль, 17 в 18:45

Большинство работающих беженцев планируют вернуться в Украину, несмотря на то, что нашли работу в Польше — почти 64%. Зато из-за длительной войны беженцы все чаще заявляют, что их возвращение произойдет через несколько лет.

Об этом свидетельствует сравнительный анализ портретов трудовых мигрантов и работающих беженцев в Польше, сделанный на основе исследований Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета в последние годы (2020-2022 годов).

Только 6% беженцев убеждают, что планируют остаться в Польше навсегда. Это почти в пять раз меньше, чем декларировали экономические мигранты, которые приехали в Польшу до вторжения 24 февраля 2022 года. Тогда о намерениях остаться в Польше заявляла треть трудовых мигрантов из Украины (33%).

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Среди работающих беженцев из Украины преобладают женщины (95%), тогда как до 24 февраля 2022 года женщины составляли менее половины экономических мигрантов (42%).

Возрастная структура граждан Украины, которые имеют работу в Польше, существенно не изменилась после 24 февраля. Большинство работающих граждан Украины в Польше (независимо от того, прибыли они до 24 февраля 2022 года или после этой даты) — это люди в возрасте 26-45 лет.

Две трети беженцев после 24 февраля 2022 года (71%) приехали в Польшу с детьми до 18 лет. До 24 февраля 2022 года только каждый десятый трудовой мигрант из Украины (11%) приехал в Польшу с детьми.

Зато до 24 февраля в Польшу прибывали преимущественно трудовые мигранты с высшим или незаконченным высшим образованием (69%). После нападения России структура образования беженцев из Украины в Польше более дифференцированная. 59% работающих беженцев имеют высшее или незаконченное высшее образование, почти треть — профессиональное.

Структура по месту жительства отражает последовательность боевых действий в отдельных областях Украины в 2022 году. В первой волне большинство беженцев приезжали из северных и центральных областей (62%). Во втором полугодии 2022 года существенно вырос процент жителей южного региона, а процент жителей центрального — уменьшился.

Нападение России существенно изменило структуру трудоустройства мигрантов из Украины в Польше. После 24 февраля крупнейшей профессиональной группой людей в Польше стали беженцы, которые работали в Украине в сфере услуг и высококвалифицированные специалисты.

Каждый 10-й работающий (или те, кто собираются работать) беженец в Украине был работником торговли, сферы образования или выполнял физическую работу.

Больше всего беженцы трудоустраивались в сфере услуг, гостиницах, торговле и сфере общественного питания, промышленном производстве, а также логистической отрасли. До 24 февраля в Польше больше всего украинцев работало на строительстве, промышленном производстве, логистических складах и в транспортной сфере.

Мигранты из Украины, которые работали в Польше до полномасштабного вторжения, лучше знали польский язык, чем беженцы. Зато сходство польского и украинского языков позволило за несколько месяцев 2022 года беженцам существенно улучшить уровень знания польского.

Во время первой волны беженцев две трети (66%) заявляли об отсутствии или слабом знании польского языка, тогда как во второй половине 2022 года этот процент снизился на 19 процентных пунктов и составил 47%.

Каждый третий экономический мигрант, работавший в Польше до 24 февраля 2022 года (31%), и каждый третий беженец (33%) владеет английским по меньшей мере на коммуникативном уровне. За 2022 год значение этого показателя не изменилось.