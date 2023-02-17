Февраль, 17 в 15:42

Крым является украинской территорией, поэтому военные объекты РФ на временно оккупированном полуострове являются легитимными целями для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Карнеги за международный мир.

Она напомнила, что после оккупации полуострова Россия начала там массовые нарушения прав человека, в частности, против крымских татар. Кроме того, российские оккупанты превратили Крым в большую военную базу, которую использовали во время полномасштабного вторжения на материковую территорию Украины.

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– Независимо от того, что украинцы решат по Крыму с точки зрения того, где они решат воевать и так далее, Украина не будет в безопасности, пока Крым не будет как минимум демилитаризирован, — подчеркнула Нуланд.

Заместитель госсекретаря добавила, что демилитаризация должна стать частью “устойчивого сдерживания” РФ.

Она напомнила, что Соединенные Штаты не признают Крым территорией России, поскольку это украинский полуостров. Поэтому Вашингтон поддерживает удары ВСУ по многочисленным российским военным объектам на полуострове, которые имеют решающее значение для течения войны.

– Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут по Крыму в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективах, но мы признаем, что Крым – это Украина… Россия построила в Крыму массу военных сооружений. Они являются законными целями, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это, — отметила Нуланд.

Недавно бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес объяснил, что пока Крым находится под оккупацией РФ и является ее военной базой, Украина не сможет чувствовать себя в безопасности. Кроме того, будет невозможно возобновление экономической деятельности нашего государства в Черноморском регионе.

Источник: Фонд Карнеги за международный мир