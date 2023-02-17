Выбор Путина ограничен: проиграть или идти на переговоры — экс-глава ЦРУ
Полномасштабная война в Украине закончится в этом году, потому что российский диктатор Владимир Путин будет вынужден выбирать между полным провалом и переговорами, которые он может попытаться продать гражданам РФ даже как частичный успех.
Об этом заявил бывший глава ЦРУ и Министерства обороны США Леон Панетта. По его словам, разведка предвидела вторжение армии РФ.
— Путина я знаю давно. Я знаю, кто он, какие у него методы, но никогда раньше не думал, что он просто дурак. Я был удивлен, что он решил вторгнуться в суверенную демократическую страну, как и другие тираны, которых запомнили прежде всего как людей, сделавших плохой выбор.
По его словам, американская разведка предвидела вторжение Путина, который рассчитывал на быструю операцию, но украинцы были подготовлены и сопротивлялись, поэтому быстрая победа России стала миражом.
— Путин поставил на грань всю Россию. Он знал, что поплатится за свой шаг, потому что США и НАТО введут серьезные санкции. Это уже повлияло на экономику и жизнь людей. Было понятно, что Запад даст украинцам оружие и увеличит масштаб подготовки украинских солдат. Заявленный Путиным страх, что Украина присоединится к НАТО, обернулся против него, потому что Альянс теперь не только гораздо компактнее, чем год назад, но и расширяется со Швецией и Финляндией. По всем этим причинам его решение о вторжении было бессмысленным, — считает он.