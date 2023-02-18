Февраль, 18 в 18:24

Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака во время Мюнхенской конференции по безопасности могут свидетельствовать о том, что Лондон может предоставить Киеву оружие, способное поражать объекты в оккупированном Крыму.

Об этом Sky News сказал военный аналитик и бывший старший офицер военной разведки Филипп Ингрем.

— Премьер-министр сказал, что будет поставлять ракеты большего радиуса действия, но те, которые они уже присылают в Украину, достаточно большого радиуса действия, — говорит Ингрем.

По его словам, Сунак, вероятно, рассматривает поставки крылатых ракет, которые могут достичь моста через Керченский пролив.

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Ингрем добавил, что на Западе, и особенно в Британии и США, осознают, что единственный способ вытеснить Россию из Украины и остановить глобальное влияние войны – обеспечить Украину лучшим оборудованием, побыстрее и в большем количестве.

Отвечая на вопрос в Мюнхене, предоставит ли Великобритания ракеты, которые могли бы нанести удар по Крыму, Риши Сунак сказал, что Украина имеет право защищаться, но не ответил на вопрос прямо.

— Провести контрнаступление, которое выведет Россию за пределы Украины: я думаю, это вполне разумно, и мы должны полностью поддерживать Украину в этом стремлении и желать, чтобы это стремление увенчалось успехом.

В Мюнхене Сунак также поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы защитить нашу страну и остальную Европу от российской агрессии сейчас и в будущем.

По словам политика, речь прежде всего идет о международном праве. Поэтому весь мир должен привлечь РФ к ответственности за ужасные военные преступления, совершенные в Украине, в частности, через Международный уголовный суд.