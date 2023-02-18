Кулеба: Конец войны — это когда новый президент РФ на коленях будет молить о прощении перед памятниками жертв
Каждая война имеет краткосрочное и долгосрочное завершение.
Об этом во время разговора на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— У каждой войны два эндшпиля. Первый – когда умолкло оружие и враги покинули вашу территорию. Не знаю, сколько времени это отнимет, но для меня это краткосрочный конец войны.
Полное освобождение украинской территории – не будет больше контактных линий, никаких уступок территориальных. Мы это делали, это мы увидели. Полное освобождение – это пункт номер один.
После этого, по словам Кулебы, последует долгосрочное окончание войны, включающее ответственность и компенсации.
Он добавил, что самое важное здесь – убедиться, что Россия больше не будет способна повторить это.
— Для меня конец войны – это когда российский президент с любым именем посетит Украину, станет на колени перед памятником жертвам российской агрессии и начнет умолять о прощении. Для меня это будет окончание войны.
Также министр подчеркнул, что единая Украина – это та, которая существует в международно признанных границах.
Напомним, 17 февраля в Германии стартовала Мюнхенская конференция по безопасности. Она продлится до воскресенья, 19 февраля.