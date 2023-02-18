Февраль, 18 в 16:13

Каждая война имеет краткосрочное и долгосрочное завершение.

Об этом во время разговора на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— У каждой войны два эндшпиля. Первый – когда умолкло оружие и враги покинули вашу территорию. Не знаю, сколько времени это отнимет, но для меня это краткосрочный конец войны. Полное освобождение украинской территории – не будет больше контактных линий, никаких уступок территориальных. Мы это делали, это мы увидели. Полное освобождение – это пункт номер один.

После этого, по словам Кулебы, последует долгосрочное окончание войны, включающее ответственность и компенсации.

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Он добавил, что самое важное здесь – убедиться, что Россия больше не будет способна повторить это.

— Для меня конец войны – это когда российский президент с любым именем посетит Украину, станет на колени перед памятником жертвам российской агрессии и начнет умолять о прощении. Для меня это будет окончание войны.

Также министр подчеркнул, что единая Украина – это та, которая существует в международно признанных границах.

Напомним, 17 февраля в Германии стартовала Мюнхенская конференция по безопасности. Она продлится до воскресенья, 19 февраля.