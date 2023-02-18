Кулеба призвал США как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на F-16
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к США с просьбой как можно скорее начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
Об этом Кулеба сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
— Важная встреча с двухпартийной делегацией Сената США. Я призвал Соединенные Штаты как можно скорее начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Мы также обсудили пути победы Украины в этом году и будущее России, — написал министр.
Встреча Кулебы с делегацией Сената США состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в одноименном немецком городе.
Ранее глава МИД сообщал, что помимо участия в мероприятиях Мюнхенской конференции у него запланировано более десяти переговоров.
В частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Бразилии Карлосом Альбертом Франсом, руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И и другими.