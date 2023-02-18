Кулеба призвал США как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на F-16

Февраль, 18 в 14:23

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к США с просьбой как можно скорее начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

— Важная встреча с двухпартийной делегацией Сената США. Я призвал Соединенные Штаты как можно скорее начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Мы также обсудили пути победы Украины в этом году и будущее России, — написал министр.

Встреча Кулебы с делегацией Сената США состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в одноименном немецком городе.

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Ранее глава МИД сообщал, что помимо участия в мероприятиях Мюнхенской конференции у него запланировано более десяти переговоров.

В частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Бразилии Карлосом Альбертом Франсом, руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И и другими.