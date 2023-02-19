Нидерланды высылают российских дипломатов из страны через шпионаж

Февраль, 18 в 22:35

Нидерланды высылают из страны российских дипломатов из-за того, что они оказались шпионами.

Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра.

– Россия снова и снова пытается тайно трудоустроить в Нидерландах офицеров разведки в качестве дипломатов. В то же время Россия отказывается выдавать визы голландским дипломатам для укомплектования Генерального консульства в Санкт-Петербурге и посольства в Москве. Это неприемлемо и привело к нестабильной ситуации, — говорится в заявлении.

Правительство страны решило, что российское посольство в Гааге не может иметь больше дипломатов, чем посольство Нидерландов в Москве.

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– Таким образом, ряд российских дипломатов должен будет покинуть Нидерланды. Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге придется временно закрыть из-за нехватки персонала. Правительство также решило, что российское торговое представительство в Амстердаме должно быть закрыто, — говорится в заявлении МИД.

Российские дипломаты, которые не могут остаться, должны покинуть Нидерланды в течение двух недель. Российское торговое представительство в Амстердаме должно быть закрыто с 21 февраля.