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Факты / Світ / Мировые новости

США не указывают партнерам, когда и какое вооружение передавать Украине — Кирби

Юля Захарченко, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Администрация Соединенных Штатов Америки никогда не указывает своим партнерам, какое военное вооружение необходимо следующим передать Украине.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов об отношении Вашингтона к идее передачи польских многоцелевых истребителей МиГ-29 Украине.

— Мы никогда не диктовали партнерам, что передавать Украине, и не указывали, когда следует это делать, — отметил он.

По словам Кирби, США пока не проводят военные учения украинских пилотов, потому что нет решения о поставках американских боевых самолетов.

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