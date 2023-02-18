Февраль, 18 в 14:41

Спустя год после начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск Украина держится, Россия ослаблена, а союзники по НАТО объединены как никогда.

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Ее речь была посвящена ситуации в Украине и мировой безопасности.

Она напомнила, как в прошлом году на этой же конференции предупреждала о неизбежном вторжении РФ в Украину.

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– Многие думали, каким образом мы должны отвечать. Многие спрашивали себя, можно ли остановить Россию, объединится ли НАТО, будет ли готова Украина, – отметила Харрис.

Она добавила, что прошел год войны — Украина выстояла, а Организация Североатлантического договора (НАТО) крепка как никогда.

– Сегодня, через год, мы знаем: Киев держится, Россия ослаблена, а НАТО прочное как никогда. И что наиболее важно – сильный дух украинского народа, — подчеркнула Харрис.

Она добавила, что при президентстве Джо Байдена Соединенные Штаты продемонстрировали решительное лидерство в поддержке Украины и планируют помогать столько, сколько потребуется.

– Мы не поколеблемся, – заявила Харрис.

Недавно президент США Джо Байден заявил в одном из интервью, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже потерял Украину и не смог разрушить единство НАТО.

А во время ежегодной речи перед Конгрессом США американский лидер назвал вторжение РФ в Украину тестом для всего мира и пообещал Киеву дальнейшую помощь.