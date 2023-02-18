Зеленский пригласил премьера Венгрии посетить Украину — Офис президента

Февраль, 18 в 13:11

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен в Украину. В Киеве надеются, что этот визит состоится.

Об этом в интервью Крым.Реалии сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, что присутствовал на встрече президента Украины Владимира Зеленского с венгерским премьером в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля.

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— Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку, – рассказал заместитель главы ОП.

Жовква рассказал, что во время этой встречи Зеленский обсуждал с Орбаном, в частности, евроинтеграционный путь Украины.

— Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить. Поэтому премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь, – сказал Жовква.

После встречи Зеленского и Орбана в Брюсселе венгерские СМИ сообщали, что Зеленский пригласил главу правительства Венгрии в Киев. Принял ли Орбан приглашение — пока не известно.

Недавно Виктор Орбан отметился рядом неоднозначных заявлений в адрес Украины. В частности, он заявил, что “к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а к востоку — россияне”.

27 января МИД Украины вызвал посла Венгрии “для откровенного разговора” после того, как Орбан заявил, что “Украина, как Афганистан”, является “ничейной землей”.