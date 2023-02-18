Февраль, 18 в 15:27

По мнению американской писательницы и журналистки Энн Эпплбаум, война в Украине закончится, когда Россия поймет, что это было ошибкой.

Об этом она сказала во время разговора на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

— То, что я скажу, это будет голос реализма. Это отражает реальную картину… Война кончается. Это произойдет как с французами в Алжире, которые после десяти лет поняли, что нет смысла держаться за эту территорию. Или как британцы в Ирландии в начале XX века, что Ирландия – это не часть Британии и можно ее отпустить, – сказала она.

По ее словам, война должна закончиться не замороженным конфликтом или перемирием, “не третьим, четвертым или 15 Минском”. А завершится, когда Россия по-новому станет мыслить, а не как империя.

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— Вопрос, что нам нужно сделать, чтобы это изменение произошло. Я понимаю, почему политики не могут так говорить. Но нам нужны изменения мышления в Москве, безразлично, как это произойдет. Проснется ли Путин с откровением или это произойдет иначе.

Журналистка считает, что это изменение произойдет в результате украинской победы, возвращения территории, принадлежащей Украине, в частности, на юге.

— Возможно, это будет включать в себя Крым. Ведь полуостров имеет символическое значение для Путина – это как раз начало возрождения его силы. Когда Путин увидит, что это находится под угрозой, в этот момент можно получить какое-то политическое изменение или изменение в ментальности.

Напомним, 17 февраля в Германии стартовала Мюнхенская конференция по безопасности. Она продлится до воскресенья, 19 февраля.