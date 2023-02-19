К годовщине полномасштабного вторжения Австрийская железная дорога предоставит бесплатный проезд украинским беженцам

Февраль, 19 в 12:43

Железная дорога Австрии в знак солидарности к годовщине полномасштабного вторжения предоставит право на бесплатный проезд для украинских беженцев.

Об этом сообщается в Посольстве Украины в Австрии.

Бесплатные билеты будут доступны на поезда из мест проживания украинцев в Вену и обратно.

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Право на бесплатный проезд будет действовать:

с 02:00 до 11:00 24 февраля 2023 в направлении Вены;

с 17:30 до 00:00 24 февраля 2023 в обратном направлении.

Чтобы получить бесплатные билеты, нужно обратиться в кассу ÖBB и предъявить паспорт гражданина Украины.

После чего заполнить анкету, которая будет действовать как билет для поездок в обе стороны.

Указанная форма будет доступна во всех кассах Австрийской железной дороги с 20 февраля 2023 года.

Напомним, Австрийское Министерство защиты климата, окружающей среды и энергетики передаст €5 млн для восстановления поврежденных в результате ракетных атак украинских трансформаторных подстанций.

Об этом, 1 февраля, заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Источник: Посольство Украины в Австрии