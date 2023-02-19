Франция не исключает поставку Украине истребителей Rafale

Февраль, 19 в 16:07

Франция не исключает поставки Украине истребители и обучение пилотов, однако есть сложности.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

– Нет никаких табу, и наши критерии анализа хорошо известны, – сказал министр.

Он отметил, что поставки самолетов поднимают очень сложные логистические и практические вопросы.

Сейчас смотрят

– Запрос Украины является составляющей необходимости защитить свое небо, как и системы противовоздушной обороны, где Франция является лидером, – заметил Лекорню.

Франция производит истребители Rafale. Однако вопрос об их возможной передаче Украине не озвучивался.

Rafale – это многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation.

Самолет представляет собой бесхвостый летательный аппарат с дополнительным высокорасположенным передним горизонтальным оперением, среднерасположенным треугольным крылом с корневыми наплывами и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа.

Имеет вооружение ракеты типа воздух-воздух, воздух-поверхность.

Его максимальная скорость в час 2203 км.

С 2000 года эксплуатируется ВВС и ВМС Франции.

Впервые самолеты были применены в марте 2007 года в ходе операции НАТО в Афганистане.

Также эти самолеты использовались в операции Odyssey Dawn против войск Каддафи в Ливии в марте 2011 года.

Читайте Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы Akeron

Источник: Le Parisien