Франция не исключает поставку Украине истребителей Rafale
Франция не исключает поставки Украине истребители и обучение пилотов, однако есть сложности.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.
– Нет никаких табу, и наши критерии анализа хорошо известны, – сказал министр.
Он отметил, что поставки самолетов поднимают очень сложные логистические и практические вопросы.
– Запрос Украины является составляющей необходимости защитить свое небо, как и системы противовоздушной обороны, где Франция является лидером, – заметил Лекорню.
Франция производит истребители Rafale. Однако вопрос об их возможной передаче Украине не озвучивался.
Rafale – это многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation.
Самолет представляет собой бесхвостый летательный аппарат с дополнительным высокорасположенным передним горизонтальным оперением, среднерасположенным треугольным крылом с корневыми наплывами и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа.
Имеет вооружение ракеты типа воздух-воздух, воздух-поверхность.
Его максимальная скорость в час 2203 км.
С 2000 года эксплуатируется ВВС и ВМС Франции.
Впервые самолеты были применены в марте 2007 года в ходе операции НАТО в Афганистане.
Также эти самолеты использовались в операции Odyssey Dawn против войск Каддафи в Ливии в марте 2011 года.
Источник: Le Parisien