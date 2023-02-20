Страны ЕС и Большой семерки ищут возможности для отслеживания российских алмазов

Февраль, 19 в 22:54

Страны-члены Большой семерки и Европейского Союза обсуждают способы отслеживания российских алмазов. Это поможет создать условия для ограничений на торговлю ими в будущем.

По данным Bloomberg, предыдущие попытки Евросоюза наложить санкции на российские драгоценные камни были неуспешными. Государства ЕС натолкнулись на сопротивление стран-импортеров, в частности, Бельгии.

Там утверждают, что указанные усилия будут напрасными, поскольку транзакции просто сместятся в другое место без механизма отслеживания драгоценных камней.

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В Bloomberg объяснили, что происхождение бриллиантов известно лишь в начале цепи поставок, когда ему выдают сертификат в рамках Кимберлийского процесса.

Этот орган направлен положить конец продаже так называемых кровавых бриллиантов, с помощью которых финансируются войны. Однако после этого камни бывает трудно отслеживать.

Стоит отметить, что отшлифованные камни часто смешиваются в торговых домах, а оригинальный сертификат заменяется документацией так называемого смешанного происхождения. Тогда почти невозможно отследить, куда в дальнейшем продают российские бриллианты.