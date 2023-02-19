США обеспокоены, что Китай находится на грани передачи РФ летального оружия

Февраль, 19 в 11:42

США начали наблюдать тревожные тенденции в поддержке Китаем российских военных и опасаются, что Пекин может тайно передать РФ летальное оружие.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке.

Как пишет издание, официальные лица не хотели подробно описывать, какие данные разведки США видели, но обеспокоены этим и поделились разведданными с союзниками и партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Госсекретарь Энтони Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в субботу на конференции, сообщили официальные лица.

– Секретарь был достаточно откровенным, предупреждая о последствиях предоставления Китаем материальной поддержки России или помощи в систематическом уклонении от санкций, – рассказал журналистам высокопоставленный чиновник Госдепа.

Вице-президент Камала Харрис также намекнула на поддержку Китаем России во время своего выступления в Мюнхене.

– Мы также озабочены тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой с начала войны. Забегая наперед, любые шаги Китая по оказанию летальной поддержки России будут только вознаграждением за агрессию, – сказала Харрис.

Напомним, война России в Украине и совместные действия Запада по противостоянию Путину стали главными темами Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 17 по 19 февраля в Германии.