Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

США обеспокоены, что Китай находится на грани передачи РФ летального оружия

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Си Цзиньпин
Фото: Depositphotos

США начали наблюдать тревожные тенденции в поддержке Китаем российских военных и опасаются, что Пекин может тайно передать РФ летальное оружие.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке.

Как пишет издание, официальные лица не хотели подробно описывать, какие данные разведки США видели, но обеспокоены этим и поделились разведданными с союзниками и партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сейчас смотрят

Госсекретарь Энтони Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в субботу на конференции, сообщили официальные лица.

– Секретарь был достаточно откровенным, предупреждая о последствиях предоставления Китаем материальной поддержки России или помощи в систематическом уклонении от санкций, – рассказал журналистам высокопоставленный чиновник Госдепа.

Вице-президент Камала Харрис также намекнула на поддержку Китаем России во время своего выступления в Мюнхене.

Читайте
Вице-президент США о годе войны: Киев держится, РФ ослаблена, а НАТО прочное как никогда

– Мы также озабочены тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой с начала войны. Забегая наперед, любые шаги Китая по оказанию летальной поддержки России будут только вознаграждением за агрессию, – сказала Харрис.

Напомним, война России в Украине и совместные действия Запада по противостоянию Путину стали главными темами Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 17 по 19 февраля в Германии.

Читайте
Украина предлагает Киевский договор по безопасности как промежуточный этап к вступлению в НАТО — Ермак в Мюнхене

Источник: CNN
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка