Украина уже стала членом Евросоюза, нужно только это оформить – Боррель

Февраль, 19 в 17:43

Украина уже стала членом Евросоюза, нужно только институционально оформить это.

Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции безопасности.

Он отметил, что для этого ЕС должен изменить процедурные правила.

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– Это изменит размеры Европы. Когда ты переходишь из 27 членов в 33, для этого нужны адаптированные правила принятия решения, – сказал Боррель.

Также дипломат подчеркнул, что это будет сложная работа, потому что еще до войны на Украине были многочисленные проблемы.

– Украина должна трансформировать свои структуры, противостоять коррупции и развивать экономику – все это сейчас разрушено. Они должны проделать работу, а мы им поможем и проведем работу со своей стороны. Нравится это кому-то или нет, – заявил глава дипломатии.

Также Боррель заявил, что в марте министры ЕС проведут срочную встречу для ускорения решения проблем с боеприпасами для Украины.