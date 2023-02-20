Февраль, 20 в 20:39

Президент США Джо Байден принял окончательное решение о беспрецедентном визите в Киев только в пятницу, 17 февраля. Это произошло после встречи американского лидера с членами его команды по национальной безопасности в Овальном кабинете Белого дома.

Такие данные обнародовал телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Это совещание стало кульминацией месяцев работы небольшой группы ключевых помощников Байдена по планированию его поездки к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Над подготовкой визита работали представители Совета национальной безопасности США, Белого дома, разведки и Пентагона.

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Байдена регулярно информировали о планах поездки, в частности об оценке потенциальных угроз. Визит удалось вывести на финишную прямую в ходе обсуждения между Белым домом и представителями украинской власти.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что Джо Байдену было предложено несколько вариантов визита в Украину, но он решил, что наиболее целесообразной является поездка в Киев. По словам источника, президент США не рассматривал всерьез другие варианты поездки, кроме как в украинскую столицу.

Подробное планирование визита происходило в течение месяцев. По данным CNN, Джо Байден лишь однажды выразил обеспокоенность по поводу рисков поездки в Украину, однако это касалось не его собственной безопасности, а того, в какой степени его визит может угрожать другим.

– Это был риск, на который Джо Байден был готов пойти… Он дал поручение своей команде сделать это, независимо от того, насколько сложной будет логистика, – сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

В то же время, американские чиновники, готовившие визит, были чрезвычайно обеспокоены безопасностью Байдена и подготовили серию мер на случай непредвиденных обстоятельств.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул в комментарии журналистам, что визит в Киев стал “беспрецедентным в наше время”. По словам Салливана, впервые президент США посетил “столицу страны в состоянии войны, где американские военные не контролируют критическую инфраструктуру”.

Именно в этом разница между сегодняшней поездкой Байдена и предыдущими президентскими визитами в Афганистан и Ирак. В этих двух странах было значительное военное присутствие США, а в Украине этого нет, есть лишь минимальное дипломатическое присутствие.

– Это требовало оперативных логистических усилий по обеспечению безопасности со стороны профессионалов в правительстве США, чтобы принять то, что по своей сути было рискованным делом, и предоставить этому управляемый уровень риска, – сообщил Салливан журналистам.

Он добавил, что Байдену представили эффективный оперативный план мер по безопасности, после чего американский лидер принял окончательное решение о визите.

– Он услышал эту презентацию, он был доволен тем, что риск был управляемым, и в конце концов решил ехать, — уточнил Салливан.

Он сообщил, что Соединенные Штаты поставили Россию в известность о визите Байдена в Киев за несколько часов до его отъезда.