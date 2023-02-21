Февраль, 20 в 23:30

43-й президент США Джордж Буш-младший предупреждал своего преемника Барака Обаму о подготовке Кремлем агрессии против Украины еще за пять лет до незаконной оккупации Крыма.

Как сообщает американское издание The New York Times, об этом говорится в недавно рассекреченных докладных записках Совета национальной безопасности США. В общей сложности было 40 секретных записок, которые команда Буша передала администрации нового президента Обамы.

30 документов приведены в книге Руки прочь: Внешняя политика, которую Джордж Буш-младший передал Бараку Обаме. Книга опубликована под редакцией последнего советника Буша по нацбезопасности Стивена Хэдли и трех его сотрудников.

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Каждая из записок была посвящена отдельной стране или сфере внешней политики.

– Они были разработаны, чтобы предоставить новой администрации то, что ей нужно было знать о важнейших вопросах внешней политики и национальной безопасности, с которыми они столкнутся. В записках откровенно говорилось о том, чего, по нашему мнению, мы добились – где мы преуспели, а где потерпели неудачу – и какую работу еще предстоит выполнить, — отметил Буш в предисловии к книге.

Судя по рассекреченным документам, Буш еще в январе 2009 года предупреждал Обаму о возможной агрессии РФ против Украины, то есть за пять лет до того, как российские войска захватили Крым, и за 13 лет до начала полномасштабной войны.

– Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59% этнически российский и где базируется Черноморский флот РФ, должны быть предотвращены, — говорилось в одной из записок.

Документ содержал предупреждение, что “Россия будет использовать зависимость Европы от российских энергоносителей”, а также применять политические средства, “чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и Европой”.

Записки свидетельствуют, что американские политики от Демократической и Республиканской партий в то время надеялись на конструктивные отношения с Россией и Китаем.

Например, в записке о Китае содержится призыв к широкому взаимодействию между американским и китайским лидерами. А в документе, который касался России, сделан вывод, что “стратегия личной дипломатии Буша увенчалась успехом на раннем этапе”, однако отношения между США и РФ “ухудшились” после вторжения российских войск в Грузию в 2008 году.

Индия в записках администрации Буша описывалась как страна, созревшая для альянса. В то же время, отмечалась ненадежность Пакистана.

Попытки договариваться с Северной Кореей и Ираном по сокращению ядерных вооружений были признаны безуспешными. В то же время в администрации Буша пришли к выводу, что дипломатические действия все же сдержали КНДР от провокационных действий.

Относительно Афганистана отмечалось, что выделенные на него ресурсы практически никогда не были соразмерны поставленным целям.

– Когда президент Джордж Буш покидал свой пост, мир был нестабильным. Поэтому, выходя из дверей, он и его команда по национальной безопасности оставили небольшой совет своим преемникам: Индия – друг, Пакистан – нет. Не доверяйте Северной Корее или Ирану, но говорить все равно лучше, чем молчать. Остерегайтесь России – она жаждет территории соседней Украины. Остерегайтесь попасть в ловушку неразрешимых сухопутных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, — пишет издание.

The New York Times отмечает, что переход власти от Буша к Обаме происходил в сложный момент для Соединенных Штатов, переживавших глобальный финансовый кризис и противостоящих внешним вызовам, в частности, в Ираке. В то же время, команды двух лидеров работали чрезвычайно коллегиально во время смены власти.