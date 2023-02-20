Россия готовит диверсии в Северном море – разведка Нидерландов

Февраль, 20 в 17:08

Россия пытается составить карту объектов энергоснабжения Нидерландов, чтобы знать, где она может устроить диверсию.

Такое заявление сделал директор военной разведки Нидерландов MIVD Ян Свилленс, сообщает издание NOS.

По его словам, несколько месяцев назад российский корабль в Северном море пытался собрать данные о ветровых электростанциях.

Сейчас смотрят

– Это было своевременно обнаружено и с этим своевременно справились, – сказал директор разведки.

Свилленс предположил, что в дополнение к ветровым электростанциям Россия также была бы заинтересована в картографировании интернет-кабелей и газопроводов.

По данным спецслужб Нидерландов, происходят “подготовительные действия к беспорядкам и саботажу”.

Также предупреждают, что возможно тайное нападение на другие объекты жизнеобеспечения, например, на объекты снабжения питьевой водой.

Напомним, 17 февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.