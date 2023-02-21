Мы на стороне света. Россия никогда не победит Украину – главное из выступления Байдена в Варшаве

Февраль, 21 в 21:09

Президент США Джо Байден выступил с речью перед Королевским дворцом, находясь с визитом в Варшаве. Она состоялась в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

В нем лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что Киев свободен и горд, а Россия никогда не победит Украину. Байден поблагодарил Польшу за поддержку Украины, пообещал новые санкции против РФ и обратился к россиянам.

Факты ICTV собрали главные тезисы по выступлению Джо Байдена в Польше:

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Киев – свободный

– Год назад мир готовился к падению Киева. Я только что был там и могу сказать, что Киев крепок. Киев стоит гордо и высоко. А главное – Киев свободен, – сказал Байден.

Он добавил, что когда Россия начала вторжение, весь мир выдержал испытание. Он отметил, что США будут стоять за суверенитет, за то, чтобы люди жили свободно.

Вторжение РФ стало испытанием

– Вторжение России в Украину стало испытанием для всего мира, это испытание проходили Европа, Америка, испытание прошло НАТО и все демократии мира, – подчеркнул Байден.

Он отметил, что важно не только устоять, но и то, кто стоит рядом с вами. По словам президента США, знать, что вы отстаиваете – самое важное.

Благодарность Польше и польскому народу

Байден отметил вклад Польши в помощь Украине, назвав щедрость и готовность открыть свое сердце и свой дом чрезвычайной.

Обращаясь к полякам, он также припомнил сложные военные годы бомбардировки Варшавы.

Обращение к россиянам

Байден обратился к народам России со словами, что не считает их врагами.

– США, Запад или страны Европы не хотят контролировать Россию, не хотят ее уничтожить. Миллионы россиян, желающих жить в мире, нам не враги. Это выбор Путина. Каждый новый день войны Путина – выбор Путина, а не ваш. Он может закончить ее одним словом, – заявил он.

Новые санкции

В своем выступлении Байден пообещал вскоре ввести новые санкции и призвать к ответственности всех виновных в преступлениях в Украине.

– Российские военные и наемники совершили военные преступления, насиловали женщин, бомбили жилые дома, похищали украинских детей. Никто не должен отводить глаза от этих преступлений, – подчеркнул президент США.

Ответ автократам

Байден подчеркнул, что автократам нельзя потакать, только отвечать следующее:

– Нет, ты не отнимешь мою свободу. Нет, ты не отнимешь мою страну. Грубая сила никогда не сломит дух свободы. Украина никогда не станет победоносным полем для РФ. Диктатор, строящий империю, никогда не сможет ослабить любовь людей к свободе. Украина никогда не будет победой России, никогда.

Президент США добавил, что Путин может не сомневаться, что Запад продолжит поддержку Украины.

– Пусть не сомневается. Мы не устанем, мы не отступим. Любовь украинцев к своей стране победит, – сказал Байден.

По его словам, Путин оказался в состоянии войны с нацией, возглавляемой человеком, мужество которого было ковано в огне и стали – президентом Зеленским.

О чем еще говорил Байден?

Во время выступления он вспомнил жителей Беларуси и Молдовы, отметив, что “храбрые белорусы прямо сейчас противятся диктатуре, а Молдова хочет в Европу и не хочет попасть под влияние РФ”.

Байден отметил, что в следующем году США примут 75-й саммит НАТО и подчеркнул, чтобы ни у кого не было сомнений в преданности Блоку и пятой статье: Нападение на одного – это нападение на всех, это святая клятва.

Свое выступление Байден закончил словами о важности свободы:

– Нет высшего стремления, чем свобода. Америка это знает – и вы это знаете. Все, что мы сейчас делаем, мы делаем для того, чтобы это знали наши дети и внуки. Мы на стороне света, а не тьмы. Освобождения, а не подавления. Свободы, а не рабства.

После выступления к Байдену на сцену вышли дети, размахивавшие украинскими, польскими и американскими флагами. В этот момент в колонках звучала песня A Sky Full of Stars группы Coldplay.

20 февраля президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев. Вечером того же дня Байден пересек польскую границу на поезде. После чего самолет с президентом США на борту вылетел из аэропорта возле Жешува в Варшаву.