Февраль, 21 в 13:59

Нидерланды предлагают Евросоюзу создать специальный орган, который централизованно из Брюсселя решал бы проблему массового обхода санкций против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Он отметил, что санкции Европейского Союза действительно влияют на РФ, но все еще остаются пути их обхода.

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– Сейчас у нас слишком мало возможностей в Евросоюзе для анализа, координации и продвижения новых санкций. Именно поэтому я хотел бы, чтобы мы создали в Брюсселе санкционный штаб, нацеленный на обход, – заявил Хукстра.

Министр объяснил, что такой штаб стал бы местом, где страны-члены ЕС могли бы делать гораздо больше для борьбы с обходом санкций против РФ, объединяя имеющуюся информацию и ресурсы.

Согласно предложению Нидерландов, новый санкционный штаб в Брюсселе должен создать контрольный список секторов и торговых потоков с высоким риском обхода санкций.

Кроме того, предлагается обязать компании включать в контракты положения о конечном использовании их продукции, чтобы она не попала в РФ и не помогала российской военной машине.

– Евросоюз должен использовать всю мощь своей коллективной экономической силы и систем уголовного правосудия против тех, кто помогает уклоняться от санкций: называя их, пристыжая, налагая санкции и преследуя их в судебном порядке, – подчеркнул Хукстра.

Он уточнил, что Нидерланды начали распространять это предложение неделю тому назад. И уже около десяти государств ЕС поддержали его: среди них Германия, Франция, Испания и Италия.

Отвечая на вопрос, будет ли новый штаб заниматься конфискацией и замораживанием российских активов, министр сообщил, что детали еще предстоит уточнить.

В прошлом году Европейская комиссия предложила внести нарушение санкций ЕС в список преступлений против Евросоюза. Согласно предложению, физические лица могут оказаться за решеткой за нарушение санкций сроком от 5 лет. А компании хотят штрафовать в размере не менее 5% от общего годового оборота.

Это предложение все еще нуждается в поддержке государств-членов Евросоюза, которые традиционно осторожно относятся к реформам, касающимся изменений в уголовном законодательстве. В случае криминализации нарушения санкций новый штаб в Брюсселе мог бы направлять дела непосредственно генеральному прокурору ЕС.

В декабре Евросоюз назначил специального уполномоченного по санкциям, который должен добиваться более жесткого соблюдения и согласования ограничительных мер в третьих странах.

В настоящее время Евросоюз работает над десятым пакетом санкций против России, который предусматривает торговые ограничения на €11 млрд.

Источник: Euractiv