Февраль, 21 в 21:05

Оценка Соединенными Штатами ядерной программы России остается неизменной после заявлений российского президента Владимира Путина о том, что РФ приостанавливает участие в Договоре по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом американскому телеканалу CNN сообщили два высокопоставленных чиновника администрации.

Источники телеканала заявили, что среди американских чиновников сохраняется некоторая неопределенность в отношении того, что Россия планирует делать теперь, когда она приостановила участие в договоре.

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При этом в Белом доме по-прежнему уверены, что США будут знать, если Россия начнет наращивать свою ядерную программу.

– Мы уверены в нашей способности отслеживать именно эти вопросы, – сказал высокопоставленный представитель администрации, отвечая на вопрос, узнают ли США, если Россия начнет наращивать свою ядерную программу сверх того, что она имеет сейчас.

Они добавили, что новый договор СНВ является важным инструментом, но “это не единственный инструмент, который есть в нашем распоряжении”.

Источник телеканала не стал подробно описывать, какие инструменты есть в арсенале США.

– Исторически сложилось так, что США полагаются на сбор разведывательных данных для мониторинга ядерной программы России в дополнение к информации, которая собирается в рамках нового договора СНВ, – пишет CNN.

Уверенность администрации президента США Джо Байдена в мониторинге ядерной программы России отражает комментарии пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, сделанные ранее.

– Мы пока не видим причин для изменения нашей ядерной позиции, нашей стратегической позиции, но это то, что мы отслеживаем каждый день, – сказал Прайс в эфире CNN.

Поскольку Россия продолжает свое вторжение в Украину, Путин усиливает свою приверженность войне. Официальные лица США осторожно говорят о том, что эти усилия помешают России в создании ее ядерной программы, но некоторые считают маловероятным, что они будут предпринимать эти усилия, пока идет война.

– Я бы не хотел давать оценку тому, не перегрузило ли это их до такой степени, что они будут лишены возможности предпринять какие-то шаги по развитию своего ядерного арсенала, но … у них на руках много проблем, – сказал один из чиновников. – Я думаю, они будут осторожны, чтобы не откусить больше, чем могут прожевать.

Во время обращения президента России Владимира Путина к федеральному собранию РФ 21 февраля он заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

О договоре о ядерных вооружениях

Договор ограничивает США и Россию не более чем 1550 развернутыми ядерными боеголовками и 700 развернутыми ракетами и бомбардировщиками. Он также требует проведения инспекций на местах в рамках проверки соблюдения договора.

Россия уже несколько месяцев не соблюдает договор, поскольку не разрешает проводить инспекции, которые являются его частью. Инспекции не проводились с 2020 года, поскольку они были приостановлены из-за Covid-19 и так и не возобновились.