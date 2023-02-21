Совет ЕС продлил на год санкции против РФ из-за оккупации ею ряда областей Украины
Совет Европейского Союза решил продлить санкции против России до 24 февраля 2024 года.
Об этом сообщается в официальном журнале на сайте Совета ЕС.
Так, 6 октября 2022 года Совет ЕС в ответ на незаконную оккупацию Россией частей Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины принял решение о расширении ограничительных мер в отношении РФ.
Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
В ЕС продолжают осуждать незаконную аннексию украинских территорий как нарушение международного права.
На основании пересмотра решения 2022/266 и с учетом продолжающихся незаконных действий Российской Федерации против Украины ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года, — говорится в тексте документа.
Решение вступит в силу 22 февраля и касается санкций, которые ввели 23 февраля 2022 года в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию Российской Федерацией некоторых районов Украины, не контролируемых правительством.
Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложил ввести санкции против почти 100 физических и юридических лиц, ответственных за военную деятельность, политические решения, пропаганду и дезинформацию.