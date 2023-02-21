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РФ придется с позором покинуть Украину: Дуда о победе украинцев в войне

Юлия Соколова, редактор ленты
Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Польша верит, что Украина одержит победу в развязанной РФ полномасштабной войне, а российские войска с позором покинут украинские территории.

Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда, выступая в Варшаве, в Аркадах Кубицкого вблизи Королевского дворца. Выступление президента Польши состоялось перед речью американского лидера Джо Байдена.

Дуда сравнил ситуацию в Украине с событиями Второй мировой войны. Он предупредил, что Россия снова хочет стать империей и покорять другие народы.

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– Сегодня мы смотрим на пылающую Украину, пылающие города, слышим ужасные новости о российском терроре. Мы видим убитых людей, снесенные жилые массивы, кадры как со времен Второй мировой войны. Это то, что не должно было повториться в Европе…

Россия хочет снова стать империей, реализовать свои амбиции, снова поработить другие народы. Мы на это не согласны, свободный мир на это не согласен, — отметил он.

Дуда добавил, что Украина не пала под давлением российских войск благодаря героизму украинских воинов и поддержке союзников. Президент Польши подчеркнул, что наше государство должно победить.

– Украина должна победить… Я верю, что жестокая российская самоуверенность будет наказана и раздавлена в Украине. Что России придется с позором покинуть Украину. Что Украина, ее защитники победят. Что эта пролитая кровь, страшная жертва приведет к великой победе, – заявил политик.

В связи с этим Дуда призвал лидеров Европы и НАТО постоянно поддерживать Украину, чтобы у украинской армии было чем защищать свою землю. Он уточнил, что войска РФ нужно остановить любой ценой, и это можно сделать только с помощью западного оружия, в котором нуждается наша страна.

– Призываю лидеров европейских государств и НАТО поддержать Украину, отправить вооружение. Не бойтесь. Зло нужно остановить. Роль НАТО заключается в защите свободного мира. Без солидарности нет свободы, – напомнил президент Польши.

Польский лидер добавил, что там, где проливается кровь, нет места “обычному бизнесу” (business as usual) с Россией.

Он также упомянул о вчерашнем визите президента США Джо Байдена в Украину, назвав его “впечатляющим жестом”. По словам Дуды, Байден тем самым продемонстрировал, что Украина не одинока, ее поддерживают США и весь цивилизованный мир.

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Источник: PAP, TVP Info, Wirtualna Polska

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