Февраль, 21 в 10:54

В Беларуси ночью четыре колонны с техникой белорусских вооруженных сил выдвинулись в направлении границы с Литвой.

Об этом сообщают расследователи проекта Беларускі Гаюн.

В минобороны Беларуси заявили, что в рамках проверки боеготовности вооруженных сил, одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями противовоздушной обороны, выдвинулась в назначенный район.

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По информации Беларускі Гаюн, в сторону границы с Литвой выдвинулся 358 отдельный механизированный батальон 120-й бригады, которая дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минск.

Сегодня ночью выехало четыре колонны с общим количеством техники в 74 единицы.

Среди техники было замечено:

БМП — 35 ед;

Урал (КУНГ и тентованные) — 21 ед;

УАЗ — 2-3 ед.

КамАЗ — 8 ед.

Бензовоз — 2 ед.

Кран и грузовой манипулятор

Колонны прошли на трассу М6, а далее на трассу М7 в направлении границы с Литвой и города Ошмяны.