В Беларуси ночью заметили движение военной техники в сторону границы с Литвой
В Беларуси ночью четыре колонны с техникой белорусских вооруженных сил выдвинулись в направлении границы с Литвой.
Об этом сообщают расследователи проекта Беларускі Гаюн.
В минобороны Беларуси заявили, что в рамках проверки боеготовности вооруженных сил, одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями противовоздушной обороны, выдвинулась в назначенный район.
По информации Беларускі Гаюн, в сторону границы с Литвой выдвинулся 358 отдельный механизированный батальон 120-й бригады, которая дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минск.
Сегодня ночью выехало четыре колонны с общим количеством техники в 74 единицы.
Среди техники было замечено:
- БМП — 35 ед;
- Урал (КУНГ и тентованные) — 21 ед;
- УАЗ — 2-3 ед.
- КамАЗ — 8 ед.
- Бензовоз — 2 ед.
- Кран и грузовой манипулятор
Колонны прошли на трассу М6, а далее на трассу М7 в направлении границы с Литвой и города Ошмяны.