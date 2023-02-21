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В Беларуси ночью заметили движение военной техники в сторону границы с Литвой

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

В Беларуси ночью четыре колонны с техникой белорусских вооруженных сил выдвинулись в направлении границы с Литвой.

Об этом сообщают расследователи проекта Беларускі Гаюн.

В минобороны Беларуси заявили, что в рамках проверки боеготовности вооруженных сил, одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями противовоздушной обороны, выдвинулась в назначенный район.

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По информации Беларускі Гаюн, в сторону границы с Литвой выдвинулся 358 отдельный механизированный батальон 120-й бригады, которая дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минск.

Сегодня ночью выехало четыре колонны с общим количеством техники в 74 единицы.

Среди техники было замечено:

  • БМП — 35 ед;
  • Урал (КУНГ и тентованные) — 21 ед;
  • УАЗ — 2-3 ед.
  • КамАЗ — 8 ед.
  • Бензовоз — 2 ед.
  • Кран и грузовой манипулятор

Колонны прошли на трассу М6, а далее на трассу М7 в направлении границы с Литвой и города Ошмяны.

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