Благодаря жесткой политике Рейгана империя зла пала: Дуда напомнил Байдену о развале СССР

Февраль, 21 в 18:19

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил президента США Джо Байдена за его визит в Киев, назвав его чрезвычайно эффективным стратегическим и политическим шагом.

Об этом он сказал в ходе встречи с американским лидером в президентском дворце в Варшаве.

Также Дуда напомнил Джо Байдену о 40-м президенте США Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР благодаря жесткой политике Вашингтона.

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Президент Польши подчеркнул, что визит Байдена в Украину и Польшу является сигналом ответственности от США и вкладом Вашингтона в безопасность Европы и всего мира.

– США уже неоднократно демонстрировали свою ответственность за европейские дела во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны, в холодную войну, которая каждый раз приводила к возвращению демократических правил, чтобы люди вернулись к нормальной жизни, – сказал Дуда.

Он отметил, что в конце 1980-х годов благодаря жесткой политике США и президенту Рейгану СССР в итоге развалился.

– Мы хорошо знаем, что это произошло благодаря крайне жесткой американской политике, которую проводили власти США, президент Рейган и, наконец, империя зла просто развалилась, Берлинская стена упала и мы вернули себе наши свободы, – подчеркнул Дуда.

Польский лидер заявил, что Варшава верит в то, что Вашингтон способен поддерживать мировой порядок и давать отпор агрессорам по всему миру.

20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вечером того же дня Байден пересек польскую границу на поезде. После чего самолет с Байденом на борту вылетел из аэропорта в Ясенце в Варшаву.

Джерело: PAP